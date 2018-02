OM : Jordan Amavi passe une annonce surprenante sur les réseaux

Dans : OM, Ligue 1.

Joueur très apprécié à Marseille de par son rendement et sa discrétion, ce qui lui a permis de passer rapidement devant Patrice Evra et d’être désormais incontournable aux yeux de Rudi Garcia, Jordan Amavi a vécu un fait divers assez original cette semaine, et il a tenu à le faire partager à ses suiveurs sur les réseaux sociaux.

En effet, le défenseur olympien avait tout simplement perdu sa carte de crédit la semaine précédente, et lors de sa récente séance de dédicaces, une dame est venue la lui rapporter. Un geste serviable qui a visiblement touché l’ancien niçois, qui a ainsi fait passer une petite annonce sur les réseaux sociaux afin de retrouver cette personne attentionnée.