OM : Impossible que Garcia survive à ça annonce Riolo

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Battu par le Stade de Reims samedi soir, l’Olympique de Marseille est désormais très loin des places européennes. Et ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour l’attractivité et la compétitivité de la Ligue 1 selon Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC Sport, le journaliste a effectivement partagé son énorme inquiétude devant la descente aux enfers du club phocéen, qui devrait être l’égal de l’OL pour tenter de titiller le Paris Saint-Germain. A l’évidence, on en est actuellement très loin. Et pour résoudre le problème, le chroniqueur de l’After Foot a carrément demandé le départ de Rudi Garcia.

« Accrocher l’Europe, cela reste possible. L’OM peut-il y arriver sans rien changer ? Ça semble impossible (…) Garcia ne partira pas tout seul. Il est pourtant complètement largué. Ça fait longtemps qu’il analyse des matches que lui seul semble avoir vu. Il est comme dans une 4e dimension. Son limogeage ne devrait plus faire débat au sein du club. Aucun coach à l’OM n’a survécu à de tels moments. Garcia doit donc partir. Je le dis et le répète, notre foot a besoin du PLM (Paris, Lyon, Marseille), des trois clubs forts. Sans ça, on n’avancera pas. Pour commencer, l’OM doit réagir et vite ! » a expliqué dans des propos relayés par FootRadio.com, très inquiet pour la Ligue 1, le journaliste. Reste maintenant à voir quelles décisions seront prises par Jacques-Henri Eyraud dans les prochaines semaines…