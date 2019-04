OM : Il y a un sujet dont Rudi Garcia refuse de parler !

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Au bénéfice de sa victoire contre Nîmes et de la défaite de Lyon à Nantes, l'Olympique de Marseille est revenu à cinq points de l'OL, ce qui forcément change la donne, d'autant plus que l'OM recevra le club de Jean-Michel Aulas au Vélodrome d'ici la fin de saison. Mais, à l'heure où cette affiche commence à trotter dans la tête de pas mal de monde, Rudi Garcia, interrogé sur ce choc à venir, a refusé d'en parler. Pour l'entraîneur du club phocéen, il est inutile de faire des plans sur la comète compte tenu des derniers résultats en dents de scie des deux clubs.

Et Rudi Garcia de remettre les pendules à l'heure. « Avant la 36e journée, il y aura la 33e. C'est à Guingamp, ça sera déjà assez compliqué et ensuite il faudra recevoir Nantes et aller à Strasbourg. Il y a trois matches compliqués donc ce n'est pas du tout le moment de penser à la 36e journée. On s'est effectivement rapprochés de Lyon qui est troisième et c'est la vérité du jour. Mais il faut déjà gagner à Guingamp, ça va être assez difficile comme ça, on va se préparer juste pour ça », a prévenu le technicien marseillais, qui veut prendre...les matches les uns après les autres car c'est bien connu, l'important ce sont les trois points. Imparable.