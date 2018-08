OM : Il y a eu du rififi au Vélodrome avec les Yankee en plein match

Dans : OM, Ligue 1.

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont décidé de faire le ménage dans les virages du Vélodrome, et cela s'est récemment concrétisé avec la mise à l'écart du Vélodrome des Yankee Nord Marseille pour une histoire de billets revendus l'an passé lors d'OM-OL. Et La Provence le raconte ce samedi, certains anciens membres de cette association de supporters ont déployé une banderole en bas du virage Nord du stade. Résultat, des stadiers sont intervenus pour la retirer le plus vite possible, non sans mal.

« Pendant près de quinze minutes, quelques ex-Yankee, dont la plupart ont repris leur abonnement au Club des Amis de l’OMM cette saison, et les stadiers ont donc joué au jeu du chat et de la souris avec, en prime, quelques échanges de coups. Le service d’ordre de l’OM, après avoir été renforcé, a fini par obtenir gain de cause », témoigne le quotidien régional, qui explique que cette banderole YNM 87 ne plaisait pas vraiment au président de l'Olympique de Marseille, lequel s'est montré intraitable ces derniers mois avec ceux qui voudraient faire ce qu'ils veulent au Vélodrome.