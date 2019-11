OM : Il tirait la langue, Marseille en refait un footballeur

Dans : OM.

En petite forme lors des deux premiers mois de compétition, Morgan Sanson revient à un très bon niveau avec Marseille. Face à Lyon dimanche, il a réalisé un match plein notamment lorsque son équipe était à dix…

Assurément, Morgan Sanson a retrouvé des jambes. Titulaire quasiment inamovible aux yeux d’André Villas-Boas, l’ancien milieu relayeur de Montpellier, buteur contre Lille il y a une semaine, est revenu sur l’antenne de RMC sur son début de saison difficile. Et pour lui, c’est la préparation physique du staff portugais d’André Villas-Boas qui ne lui a pas permis de performer en début de saison. Sans critiquer les méthodes de l’ancien coach du FC Porto, Morgan Sanson estime que ce type de pré-saison n’était pas forcément adapté à un profil physique comme le sien. Explications…

« Je ne pense pas que je n'avais pas la confiance du coach. C'est surtout que je sentais que je n'avais pas les jambes pour faire ce que je voulais faire. Je ne la critique pas, mais je ne pense pas que c'était la préparation idéale pour un profil comme le mien. J'ai besoin de vraiment taper physiquement pour tenir sur la longueur en cardio et côté jambes. Au début de saison, je sentais que je n'avais pas de jambes. Ça me frustrait, du coup je perdais en confiance et en lucidité et je n'étais pas bon. J'ai bien travaillé. Maintenant, ça se passe bien. Ça fait un mois et demi, deux mois, que je suis bien » a indiqué Morgan Sanson, qui a désormais trouvé son rythme de croisière. Et qu’il va désormais être difficile de sortir du onze de départ pour André Villas-Boas, tant sa complémentarité avec Valentin Rongier est parfaite au milieu de terrain.