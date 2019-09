OM : Il ne promet pas un triplé de Benedetto, mais…

Dans : OM, Ligue 1.

Arrivé dans des conditions difficiles à Marseille durant le mois d’août, entre un transfert à rebondissement et un petit pépin physique à gérer, Dario Benedetto n’a pas eu le temps de poser ses valises. Il a tout de suite été sollicité pour combler ce besoin urgent d’un buteur, et avec succès puisqu’il a déjà marqué à deux reprises contre Nice et Saint-Etienne. Mais le meilleur est à venir selon André Villas-Boas, ravi que l’Argentin soit resté dans la cité phocéenne pendant la trêve international pour parfaire sa condition et ses automatismes afin d’être fin prêt pour le match contre Monaco de dimanche.

« La confiance est très importante pour les buteurs. Il a marqué, il est bien physiquement, commence à parler un peu français. Ça ne veut pas dire qu’il va mettre trois buts, mais il est prêt. Dans les mouvements, il accomplit ce qu’il faisait à Boca, en venant entre les lignes, en mettant les autres en jeu, les buts contre Nice et Saint-Étienne sont venus ainsi avec ce joueur qui décroche puis attaque la profondeur », a souligné l’entraineur portugais de l’OM, persuadé que Benedetto peut rapidement devenir l’artilleur en chef d’une formation qui en a bien besoin.