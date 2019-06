OM : Il met fin au débat, Marseille doit garder Balotelli !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Auteur de 8 buts en moins de six mois, Mario Balotelli s’est montré efficace dès son arrivée à l’Olympique de Marseille.

En fin de contrat, l’international italien n’est cependant pas certain de poursuivre l’aventure chez le 5e de Ligue 1. Et pour cause, son salaire colossal ne colle plus vraiment avec la politique sportive et économique du club marseillais, non-qualifié pour l’Europa League. Reste que pour Romain Canuti, Jacques-Henri Eyraud ferait une grave erreur en se séparant d’un attaquant aussi prolifique, deux ans après avoir laissé filer le très efficace Bafétimbi Gomis.

Impossible d'avoir mieux pour l'OM ?

« Quoi qu’il arrive pour Balotelli, et ça on le sait depuis le départ, ça ne se décidera pas maintenant. Même s’il avait eu Ligue des Champions, ça aurait été pareil. Il va attendre d’autres offres et c’est à la suite de l’étude de ces offres qu’il donnera suite ou non à l’Olympique de Marseille. Balotelli moi je le garde car c’est un mec qui sait mettre des buts et quand tu as dans une équipe un mec qui sait mettre des buts et qui est devant toi, bah tu le garde. C’est ce que j’ai appris de Bafé Gomis. Quand il était devant moi, je pensais que l’on pouvait avoir mieux et j’ai remarqué que c’est très compliqué d’avoir mieux » a expliqué, plein de sagesse, le consultant du Phocéen dans des propos rapportés par FootRadio.com. Difficile de lui donner tort sur ce coup même si du côté des supporters, on est très divisé au sujet de Mario Balotelli.