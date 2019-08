OM : Il fixe la priorité du mercato, ça va surprendre

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Plutôt calme sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille n’a enregistré que deux arrivées, celles d’Alvaro Gonzalez et de Dario Benedetto. Chez les supporters, on attend encore au moins un renfort au poste de latéral gauche, où Jordan Amavi est toujours sans concurrence. Néanmoins, dans les colonnes de La Provence, Jacky Bonnevay a confié que selon lui, c’était plutôt un défenseur central supplémentaire qu’il était indispensable de recruter. Et cela malgré la présence de joueurs tels que Kamara, Caleta-Car, Alvaro voire Luiz Gustavo et le jeune Perrin.

« L’OM manque de puissance offensivement. Payet devant, ce n’est pas son poste. Le petit Valère, ce n’est pas facile non plus pour lui. Strootman ne me rassure pas non plus, il joue beaucoup en sécurité, je ne sais pas où il en est. Je pense surtout que Marseille a besoin d’un défenseur central de métier. C’est un peu jeune derrière. Il faut être bon samedi, pas dans six mois » a indiqué l’ancien Olympien (1985-1987), lequel a par ailleurs salué la préparation estivale d’un joueur comme Nemanja Radonjic, qui a de grandes chances d’accumuler un temps de jeu important cette saison.