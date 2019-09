OM : Il est à la ramasse, AVB ne croit plus en lui

Dans : OM, Ligue 1.

Lucas Ocampos parti, Florian Thauvin blessé, absence totale de recrues sur les ailes, André Villas-Boas n’a plus vraiment le choix au moment de se faire sa composition d’équipe cette saison.

Il a déjà décidé de placer, un peu à la surprise générale, Dimitri Payet sur le côté gauche, même si le Réunionnais n’est clairement pas un joueur capable de déborder et d’occuper le couloir dans les deux parties du terrain. A droite, c’est le mystère total. Le moment venu pour voir enfin Nemanja Radonjic, recruté par Rudi Garcia il y a un an de cela pour une jolie somme, exploser ? Probablement pas car le Serbe ne convainc pas son entraineur avec ses prestations à l’entrainement, et ses rares apparitions en match n’ont pas non plus fait se lever les foules.

En plus de cela, L’Equipe précise que AVB lui préfère largement Bouna Sarr, plus consciencieux défensivement avec son récent passé d’arrière droit, que Radonjic, qui rechigne aux taches défensives. Pire, l’ancien de l'Etoile Rouge de Belgrade n’apparaît pas très concentré sur cet aspect du jeu forcément important aux yeux de son entraineur. Encore un mauvais point pour le Serbe, qui ne marque pas les esprits offensivement non plus, puisqu’en 30 matchs, il n’a toujours pas inscrit le moindre but sous le maillot de l’OM.