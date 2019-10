OM : Il balance deux joueurs qui plombent Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille pensait pouvoir se relancer vendredi soir à Amiens en Ligue 1 après deux nuls consécutifs. Mais c'est l'inverse qui s'est produit, la formation d'André Villas-Boas étant souvent malmenée par l'ASC, et AVB ne trouvant pas de solution miracle pour éviter la défaite de l'OM. Mais l'entraîneur portugais du club phocéen ne peut pas être remis en cause a confié Geoffroy Garétier, car même s'il a pris sur lui ce résultat négatif, André Villas-Boas paie juste le prix d'un effectif trop moyen pour espérer pouvoir faire du coaching gagnant.

Et le journaliste de Canal+ de balancer des noms. « Les limites de l’effectif, on les voit sur le milieu de terrain, avec des joueurs qui ne sont pas complémentaires. Et aussi en charnière centrale. Vous avez Perrin et Caleta-Car, c’est lourd, c’est lent. A chaque contre amiénois, c’est une balle de but. Quand vous voyez que Villas-Boas ne fait même pas ses trois changements. C’est logique quand vous avez sur le banc des joueurs qui ne sont pas au niveau de ce qu’on peut attendre d’un club comme l'Olympique de Marseille », a fait remarquer Geoffroy Garétier, qui ne voit pas comment l'OM pourra briller sur le long terme avec cet effectif 2019-2020.