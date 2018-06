OM : Il a préféré Marseille aux Bleus, Eyraud le félicite

Dans : OM, Equipe de France.

A l’heure où l’animation offensive fait débat chez les Bleus, l’absence de Dimitri Payet n’est pas négligeable.

Après une saison irrégulière, le capitaine de l’Olympique de Marseille avait terminé en flèche avec quelques démonstrations de puissance et de précision dans l’épopée européenne de son club. Blessé peu avant la finale, le Réunionnais n’était pas rétabli à temps. Il avait néanmoins choisi de prendre l’énorme risque de jouer avec ce souci physique, ce qu’il a très rapidement payé avec une rechute, et une absence de la liste des Bleus pour le Mondial. Si cette décision, avec le recul, fait très mal, puisqu’il n’a pas pu aider l’OM et a été forfait pour un Mondial en Russie qui semblait lui tendre les bras, Jacques-Henri Eyraud en a tout de même salué le courage.

« J’ai une pensée pour quelqu'un qui compte beaucoup pour l'OM aujourd'hui et qui continuera de compter demain, c'est Dimitri Payet. Il a fait preuve d'un niveau de performance qui aurait, de mon point de vue, fait qu'il aurait totalement mérité de participer à cette épopée (ndlr : la Coupe du monde). Il a choisi l'OM, il a choisi Marseille en voulant coûte que coûte, même un peu diminué, participer à cette finale de Ligue Europa. Et aujourd'hui, je pense beaucoup à lui, et je lui dis à quel point j'ai de l'affection et du respect pour ce qu'il a montré, pour l'amour du maillot dont il a fait preuve. J'ai hâte de le retrouver pour la saison qui va démarrer dans quelques semaines », a souligné le président marseillais dans une conférence de presse. Un bel hommage pour un joueur qui espérait tout gagner en fin de saison, et qui a malheureusement pour lui perdu la finale de Coupe d’Europe, le podium et sa place chez les Bleus.