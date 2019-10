OM : Icardi ou Benedetto, Marseille a fait le bon choix !

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Cet été, deux attaquants argentins très charismatiques ont signé en Ligue 1. En effet, le Paris Saint-Germain s’est offert Mauro Icardi en provenance de l’Inter Milan tandis que l’Olympique de Marseille a recruté Dario Benedetto, la star de Boca Juniors. Et si bien évidemment, l’ancien capitaine de l’Inter a beaucoup plus de références en Europe que « Pipa », sa panoplie d’attaquant est bien moins complète selon Omar Da Fonseca, lequel a indiqué au Phocéen que Dario Benedetto était un joueur plus utile à une équipe selon lui. De là à dire que l’OM a un meilleur n°9 que le PSG, il n’y a qu’un pas.

« Je fais le parallèle avec Icardi du PSG, par exemple, et Benedetto sait faire beaucoup plus de choses que lui, sa panoplie de footballeur est plus complète. Sa première prise, par exemple, sa frappe de balle... Il prépare et enchaîne beaucoup plus vite. Icardi est plus un joueur de surface, il ne dribble pas, ses caractéristiques sont plus réduites. Si je suis président de club et que tu me donnes le choix entre Icardi et Benedetto, je prends ce dernier. Pour moi, il ressemble à Lisandro Lopez qui jouait à Lyon et qui est encore le meilleur attaquant du championnat argentin à 36 ans. Ils ont en commun ce sens du jeu, cette capacité à redescendre chercher les ballons et à déclencher très vite. Ce sont des joueurs qui ouvrent l'espace et sont très difficiles à marquer pour les défenseurs » a indiqué le commentateur argentin de beIN SPORTS, totalement fan de Dario Benedetto, on l’aura bien compris.