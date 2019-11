OM : Humilié par Marseille, Diawara s’en fout royalement

Dans : OM.

On l’a vu cette semaine du côté des San Antonio Spurs en NBA, le fait de retirer un maillot est toujours spécial dans l’histoire d'un club. Si Tony Parker a logiquement eu cette chance aux USA, certains footballeurs l’ont aussi eu durant leur carrière.

Au sein de l’Olympique de Marseille, Souleymane Diawara a par exemple eu cet honneur-là. De 2009 à 2014, le défenseur central a brillamment porté le maillot du club phocéen, avec lequel il a remporté une Ligue 1, deux Coupes de la Ligue et deux Trophées des Champions. Un joli palmarès qui lui a donc valu de partir par la grande porte, sachant que son président d’alors avait décidé de retirer son numéro. Si cette décision avait quelque peu surpris les supporters, cette distinction n’est plus que de l’histoire ancienne, vu que sous la direction de Frank McCourt, Patrice Evra et Valentin Rongier ont successivement porté le numéro 21. Pas de quoi énerver l’ancien Marseillais.

« À l’époque, on parlait d’une éventuelle prolongation de ma part au club, qui ne s’est pas faite. Je pense qu’en retirant en mon maillot, il a cru que ça allait me faire bander. Mais je m’en bats les c******, j’en ai strictement rien à foutre. L’initiative prise à l’époque par Vincent Labrune ? J’ai soigné personne, je n’ai pas fait un truc extraordinaire. Rendez ce genre d’hommage à un médecin, pas à moi… », a lancé, sur les ondes de Radio VL, Diawara, qui laissera toutefois une trace indélébile à l’OM, sachant que depuis son départ, Marseille n’a plus remporté le moindre trophée...