OM : Hors-sujet, Benedetto se fait fracasser

Titulaire à la pointe de l’attaque marseillaise contre Lyon, Dario Benedetto a bien failli plomber le match de sa propre équipe. L’attaquant de l’OM est passé à deux doigts d’un carton rouge stupide…

Effectivement, au moment où Dimitri Payet allait frapper le penalty obtenu par Marseille au quart d’heure de jeu, l’attaquant argentin a légèrement giflé Léo Dubois à l’entrée de la surface de réparation. La faible intensité de la claque de l’ancien de Boca Juniors n’excuse pas le geste : Dario Benedetto est passé à deux doigts de l’expulsion. Et cela est tout simplement intolérable selon Habib Beye, lequel estime que ce genre de geste n’a pas sa place sur un terrain de foot.

« Benedetto met son match en péril en faisant ce geste. La problématique est de se demander si l’intensité de cette claque fait tomber Dubois ? Non ! (…) Pour moi, le problème ce n’est pas l’arbitre qui mettrait le match en péril. A ce moment-là, il y a penalty pour Payet et Benedetto vient perturber le penalty de son propre coéquipier. Il met le match en péril de son équipe en faisant ça. Pour moi s’il y a rouge, je ne suis pas scandalisé… Il fait quelque chose qu’il ne doit pas faire sur un terrain de foot » a commenté le journaliste de Canal Plus, remonté après l’attaquant olympien, en panne d’efficacité ces dernières semaines et qui a peut-être laissé transparaître pour la première fois une certaine forme de frustration.