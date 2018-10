OM : « Honte de l’OM », « Garcia ch...dans la colle », il craque !

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Le score de parité ramené par l'Olympique de Marseille de Limassol a mis en furie les supporters de l'OM et notamment René Malleville. Sur Le Phocéen, l'emblématique fan de l'Olympique de Marseille s'est mis dans une colère noire après ce 2-2 à Chypre. Et quand René Malleville n'est pas content, il ne se prive pas de le faire savoir avec son langage imagé.

« Ce que l’on a vu jeudi c’est impardonnable ! (...) Revenir avec un 2-2 de Limassol, c’est une honte. Moi j’ai honte, c’est interdit ce résultat, et quand j’entends Payet qui dit que personne n’a triché, ça me fait encore plus peur. Cela veut dire que jeudi tout le monde était à fond, car si à la limite on m’avait dit que la Ligue Europa on s’en foutait un peu...mais de là à dire que personne n’a triché et que c’est la valeur réelle de l’OM. C’est une honte (...) Mais si on n’arrive pas à battre Limassol, comment on pourra battre la Lazio surtout là-bas. J’ai honte de mon club. Garcia, je t’ai défendu longtemps, mais là tu chies dans la colle ! (...) Cela ne peut pas durer comme ça, j’ai une haine envers les joueurs et Garcia, vous ne pouvez pas savoir ! », a lancé le supporter de l'Olympique de Marseille avant la réception de Caen dimanche au Vélodrome.