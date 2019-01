OM : Heinze, la folle idée soumise à Eyraud pour l'après-Garcia !

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia vit-il ces derniers jours à la tête de l’Olympique de Marseille ? Difficile de le dire pour l'intant.

Une chose est sûre, la pression est à son maximum pour le coach phocéen, qui pourrait bien prendre la porte s’il ne faisait pas le plein de points contre Caen et Lille selon France-Football. Pour le remplacer, plusieurs noms font fantasmer les supporters marseillais comme par exemple celui de Leonardo Jardim, qui ne signera finalement pas en Chine. Mais pour Stéphane Brenguier, journaliste au Phocéen, c’est un ancien de la maison bleu et blanche qu’il faudrait aller chercher : un certain Gabriel Heinze, actuellement entraîneur du Vélez Sarsfield en D1 argentine.

« On parle de Jardim, mais moi je privilégierais un mec comme Gabriel Heinze. Je le veux à l’OM ! Il faudrait un garçon qui a des choses à prouver et qui correspond à la mentalité des supporters. Si tu veux réconcilier les fans avec le club, tu dois aller chercher un gars comme lui qui ferait l’unanimité. J’ai vu que Lucho Gonzalez voulait aussi devenir entraîneur, mais je préfère Heinze qui a déjà un petit peu d’expérience » a expliqué le journaliste sur le plateau du Talk Show. Reste que pour l’instant, Jacques-Henri Eyraud n’a contacté aucun entraîneur pour l’après-Garcia selon L’Equipe. Une situation qui pourrait être amenée à évoluer selon les prochains résultats de Marseille…