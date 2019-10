OM : Guy Roux vs Villas-Boas, ça clashe fort

Dans : OM, Ligue 1.

La défaite de l'Olympique de Marseille a énervé Guy Roux, mais l'ancien entraîneur estime qu'il ne faut pas parler de crise pour le club phocéen. Car selon lui, non seulement l'OM n'a pas l'effectif pour espérer mieux, loin de là, mais en plus André Villas-Boas n'a pas réellement le niveau non plus. Et Guy Roux n'y est pas allé de main morte concernant le technicien portugais et ses joueurs.

Attachez vos ceintures, l'ancien coach d'Auxerre tape dans le tas. « Il n’y a pas de crise à l’OM, puisque c’est normal. Quand on regarde attentivement l’effectif de Marseille, on voit bien qu’ils n’ont pas du tout l’effectif d’une formation de Ligue 1. Ils reposent sur trois joueurs excellents, trois ou quatre qui sont moyens, et les autres c’est du niveau CFA2. Donc ce n’est pas anormal que l’OM ait pris 3 points sur 12. Ce n’est donc pas une crise mais le fonctionnement normal pour une équipe de ce niveau (...) Mandanda, Thauvin et Payet sont les trois joueurs, Benedetto est bien pour sauver l’honneur (...) Villas-Boas me rappelle l’OM de Michel, c’est le même genre d’entraîneur et de jeu. Il est inconsistant », a lancé, sur la chaîne de l'Equipe, Guy Roux. Et pan sur la tête.