OM : Götze à l’OM, ça s’effrite déjà de partout

Dans : OM, Mercato, Bundesliga.

Révélé par le média britannique Sky Sports, l’intérêt de l’OM pour Mario Götze a de quoi faire saliver les supporters marseillais, qui verraient bien cette star du football allemand poser ses valises sur le Vieux Port.

Cela tombe bien, Jacques-Henri Eyraud a promis des efforts pour faire venir des joueurs de talent cet été. Mais la mission de faire signer l’unique buteur de la finale de la dernière Coupe du monde paraît tout de même très compliquée. Même si l’international allemand est sponsorisé par Puma, qui est le nouvel équipementier de l’OM, ce dernier possède un prix de transfert (minimum 22 ME) et un salaire de 9 ME qui exploserait la grille dans la cité provençale.

En plus de cela, The Mirror achève les espoirs olympiens en expliquant que Götze privilégie une aventure certes loin de l’Allemagne pour la suite de sa carrière, mais plutôt du côté de l’Angleterre. En Premier League, trois clubs sont pour le moment sur les rangs de l’ancien joueur du Bayern Munich. Il s’agit d’Arsenal, d’Everton et de West Ham, décidément très offensif sur le marché des transferts en ce mois de juin.