OM : Giroud dit non à l’OM et la L1 au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Sommé par le staff de l’équipe de France de trouver un nouveau point de chute pour retrouver du temps de jeu et justifier sa place à la Coupe du monde, Olivier Giroud avoue que l’idée d’un départ se fait de plus en plus précise désormais. Arsenal pourrait finir par céder son remplaçant de luxe, toujours aussi utile lorsqu’il rentre en jeu, mais jamais titulaire au final. La poursuite de son parcours en Premier League tient la corde, et pas seulement parce qu’Everton lui fait les yeux doux. L’ancien montpelliérain a clairement fait savoir, par le biais de son agent, qu’il ne se voyait pas revenir en France, où l’OM le suit depuis quelques mois.

« Olivier ne reviendra pas en France. À moins qu’il y ait un changement dans son état d’esprit, à ce jour l’intention est de ne pas revenir en France. Il n’y a eu aucune nouvelle approche de Marseille. Je n’ai eu aucune information comme quoi Marseille cherchait à nous contacter. Comme en France il a été champion de France, il a fait différentes choses, c’est plus compliqué de revenir. Le retour en France est toujours plus difficile. Ça sera une piste en dehors de la France, s’il y en a une », a souligné Michael Manuello dans des propos tenus à Foot Mercato. Une piste en moins donc pour l’OM, au cas où les dirigeants envisageaient toujours de faire venir un avant-centre pour la deuxième partie de saison.