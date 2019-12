OM : Ghoulam refuse de quitter Naples, Marseille est prévenu

Dans : OM.

Tandis que les rumeurs l'envoient à l'Olympique de Marseille lors de ce mercato, Faouzi Ghoulam est lui déterminé à rester à Naples pour convaincre Gennaro Gattuso.

Promis à être assez calme dans le sens des signatures, le mercato de l’Olympique de Marseille a pourtant connu un premier coup de chaud lorsque La Repubblica a annoncé il y a quelques jours que Faouzi Ghoulam était proche de quitter le Napoli pour rejoindre le club phocéen. Mais à priori le sérieux quotidien italien est allé vite et probablement même trop vite en besogne concernant le joueur algérien. Et ce samedi, il se confirme du côté de la capitale de la Campanie que le défenseur de 28 ans donne la priorité absolue à Naples, avec qui l’ancien stéphanois est lié jusqu’en 2022.

Ghoulam et Naples, ça peut durer

Pour Antonio Gaito, après le départ de Carlo Ancelotti et la venue de Gennaro Gattuso sur le banc du Napoli, Faouzi Ghoulam refuse d’envisager un départ au mercato d’hiver. « La situation n'est pas des plus simples, compte tenu du fort engagement de Ghoulam envers Naples. Le joueur freine pour un transfert, même avec la formule du prêt », explique le journaliste italien, qui estime que le défenseur algérien ne partira que si Gattuso lui montre clairement son intention de ne pas l’utiliser. Et pour l’instant ce n’est pas le cas. L’Olympique de Marseille ne doit donc pas s’emballer, et la venue de Faouzi Ghoulam à l’OM n’est probablement pas si imminente que cela.