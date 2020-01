OM : Ghoulam à Marseille ou ailleurs, réponse imminente !

Dans : OM.

Inactif pour l’instant, l’Olympique de Marseille reste à l’affût d’une bonne opportunité au mercato hivernal, notamment afin de renforcer le poste de latéral gauche.

Ces derniers jours, les pistes fleurissent dans ce secteur de jeu. En effet, Marseille suivrait les traces d’Arthur Massuaku mais également de Prosper Mendy afin d’apporter un peu de concurrence à Jordan Amavi. Mais en début de mercato, c’est le nom de Faouzi Ghoulam qui était sur toutes les lèvres en Provence, l’international algérien ne bénéficiant pas d’un temps de jeu satisfaisant depuis le début de la saison à Naples. La piste de l’ancien stéphanois s’était assez refroidie mais en ce début de semaine, une information d’Il Mattino relance le dossier.

Effectivement, le média transalpin affirme ce lundi que le directeur sportif napolitain Cristiano Giuntoli doit rencontrer en début de semaine les représentants de Faouzi Ghoulam afin de prendre une décision définitive quant à l’avenir du joueur. En attendant de savoir si la décision d’un départ hivernal sera actée pour Faouzi Ghoulam, le média italien confirme l’intérêt de l’Olympique de Marseille… mais pas seulement. « Plusieurs autres clubs de Ligue 1 » sont également intéressés par le profil de Ghoulam selon le média. Il y a quelques jours, c’est l’Olympique Lyonnais qui avait été brièvement associé à ce dossier en Italie, sans que cela ne trouve une réelle confirmation en France. Les prochains jours seront assurément décisifs, et on devrait en savoir plus rapidement…