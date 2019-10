OM : Germain résume la situation de Marseille en un seul nom

Dans : OM, Ligue 1.

Après quatre matchs sans victoire, l’Olympique de Marseille passe la trêve internationale à une décevante 8e place en Ligue 1.

Pour Jacques-Henri Eyraud, ce bilan au terme de la 9e journée est évidemment insuffisant. Le président du club phocéen attend mieux, notamment au niveau de la discipline. C’est pourquoi le dirigeant a recadré Dimitri Payet avec autorité. Rappelons que le milieu offensif, expulsé pour avoir insulté l’arbitre contre Montpellier (1-1), a écopé d’une suspension de quatre matchs. Un coup dur pour les coéquipiers de Valère Germain, bien obligés d'admettre que l’absence du Réunionnais fait très mal dans le jeu.

« Il est déçu de ne pas être avec nous, surtout au vu de nos derniers résultats. Mais il est heureux dans le vestiaire, comme il l'a toujours été. Il s'entraîne normalement, comme s'il allait jouer le week-end. On a tous hâte de retrouver Bouba (Kamara), Dim puis les blessés dans un second temps. On le taquine un peu sur ce sujet, mais c'est vrai que depuis qu'il n'est pas là, ça rime avec le fait qu'on joue un peu moins bien. Donc on a hâte qu'il revienne », a reconnu l’attaquant de l’OM au micro de Maritima Médias. A noter que Payet, encore suspendu pour la venue de Strasbourg après la trêve, pourra disputer le Classique face au Paris Saint-Germain le 27 octobre.