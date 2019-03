OM : Germain n'est plus Valère le maudit à Marseille, il adore !

Dans : OM, Ligue 1.

Valère Germain n'a pas été épargné par les critiques depuis qu'il a rejoint l'Olympique de Marseille, l'attaquant français étant même devenu l'une des têtes de turc des supporters phocéens, au point que son départ était réclamé lors du récent mercato d'hiver au même titre que celui de Kostas Mitroglou. Mais, Rudi Garcia ayant décidé de lui maintenir sa confiance et de l'associer à Mario Balotelli, Valère Germain a réussi à démontrer qu'il n'avait pas perdu toutes ses qualités. Dimanche soir, il a même eu droit à des applaudissements au moment de son remplacement par Luiz Gustavo en seconde période, là où il y a quelques mois il aurait été conspué.

Evoquant ce revirement complet, Valère Germain est resté modeste, avouant tout de même apprécier cela à sa juste valeur. « Les applaudissements ? Ça fait toujours plaisir. Les supporters sont contents de la forme de l'équipe, de la mienne aussi peut-être. Dans le football, tout va très vite, à titre collectif, à titre individuel. Il y a quelques semaines, c'était un peu compliqué, aujourd'hui, c'est beaucoup plus serein. On prend du plaisir à évoluer dans ces conditions. Les supporters ont eu des critiques sans doute justes, on a su travailler et inverser la vapeur », s'est réjoui l'attaquant français de l'Olympique de Marseille, espérant probablement que cette belle série continue histoire de ne pas revivre de douloureux moments.