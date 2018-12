OM : Germain n'envisage pas une seconde un départ au mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Auteur de seulement trois buts en Ligue 1 cette saison, Valère Germain sera-t-il sacrifié lors du prochain mercato hivernal à l’Olympique de Marseille ? Pour l’heure, il est encore trop tôt pour le dire. Mais de toute évidence, il y aura du mouvement au poste d’attaquant en janvier prochain. En tout cas, l’ancien buteur de l’AS Monaco n’envisage pas un départ. Tout du moins pas pour l’instant, comme il l’a confirmé dans une interview accordée à La Provence.

« Si je pense à quitter l’OM ? Non. Je ne suis pas du genre à abandonner. J’ai connu d’autres périodes difficiles depuis le début de ma carrière, et je n’ai jamais baissé les bras. Ce n’est pas parce qu’un mercato arrive que je me dis que la porte va s’ouvrir. Au contraire, je veux jouer, apporter au collectif, ce qui est encore le cas à mon avis. En revanche, si un jour, je m’aperçois que je ne peux plus apporter à l’équipe, cela voudra dire qu’il faut que je parte » a expliqué l’attaquant marseillais, bien conscient qu’il doit faire plus pour permettre à l’Olympique de Marseille de passer un cap. Reste à savoir si les dirigeants phocéens lui maintiendront leur confiance lors du prochain mercato, ou s’il sera sacrifié afin de recruter un nouveau numéro neuf…