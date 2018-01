OM : Germain et Thauvin, les grands attaquants de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Ce samedi, l'Olympique de Marseille a calmé sa bête noire. Après deux défaites en première partie de saison face à Rennes, en Ligue 1 puis en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, le club phocéen a enfin réussi à battre le SRFC au Roazhon Park (3-0)... grâce à un duo de choc. Si Sanson a marqué le deuxième but, c'est la paire Germain – Thauvin qui a régalé le public marseillais.

Auteurs d'une réalisation et d'une passe décisive chacun, l'avant-centre et l'ailier imitent ainsi le duo Nkoudou – Batshuayi, qui avait réalisé une performance similaire en 2015 face à l'ASSE. Une très bonne nouvelle pour Rudi Garcia, qui peut notamment compter sur un Germain de retour au top, sachant qu'il a marqué cinq buts lors de ses six derniers matchs, alors que Mitroglou a ciré le banc de touche.