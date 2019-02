OM : Germain et Balotelli, le pari de Garcia pour envoyer l'OM en LdC !

Dans : OM, Ligue 1.

Le mercato d'hiver étant terminé, Rudi Garcia sait désormais à quoi s'en tenir concernant son effectif offensif. Et si l'entraîneur de l'Olympique de Marseille devra composer sans Kostas Mitroglou, qu'il a souvent préféré à Valère Germain, c'est bien ce dernier qui devra tirer l'OM vers le podium avec bien entendu l'apport tant attendu de Mario Balotelli. Pour Philippe Doucet, en associant les deux attaquants, Rudi Garcia serait clairement bien inspiré.

Et lors du Late Football Club, le journaliste a expliqué pourquoi. « Je pense que Germain peut jouer avec Balotelli. C’est une hypothèse possible et je sais que Rudi Garcia le pense également. D’ailleurs, j’insiste là-dessus car à un moment, certains pensaient que Njie et Germain allaient aussi partir. Mais il faut évidemment garder un effectif et d’autres attaquants que Balotelli. Car même s’il n’y a plus qu’une compétition à jouer pour l’OM, c’est un objectif majeur puisqu’ils s’agit d’aller chercher une place européenne pour le club. Balotelli ne sera pas à lui seul le sauveur de l’équipe, mais il y a une part de psychologie dans le football et ça peut changer des choses », estime Philippe Doucet, convaincu que l'Olympique de Marseille a fait les bons choix durant ce marché des transferts. Première réponse ce samedi soir à Reims.