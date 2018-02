OM : Germain dévoile sa recette pour faire tomber le PSG

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Particulièrement tranchants lors du match OM-PSG il y a quelques mois, les joueurs de l’Olympique de Marseille devront monter au Parc des Princes avec le même état d’esprit dimanche s’ils veulent obtenir un bon résultat face aux hommes d’Unai Emery. Malgré la fatigue qui sera automatiquement engendrée par le déplacement à Braga, le club phocéen croit en ses chances, à l’image de Valère Germain. Interrogé sur RMC, le buteur olympien estime que l’OM est capable de créer la surprise chez le leader de la Ligue 1.

« Sur un match, tout est possible. On sait que ça va être un gros match. Je ne sais pas si ce sera le bon moment pour les prendre parce qu’ils auront forcément envie de faire une grosse prestation contre l’OM et de se faire pardonner du match qu’ils ont fait à Madrid même si ce n’est pas fini bien sûr. C’est certain que nous allons y aller avec le même esprit qu’au match aller, avec l’idée de les bousculer, de les presser, pour essayer de jouer notre chance et remporter ce match » a expliqué Valère Germain, qui ne devrait pas être ménagé par Rudi Garcia contre Braga en Ligue Europa. Et pour cause, le coach phocéen n’a pas l’intention de faire tourner plus que ça face aux Portugais. Une difficulté de plus pour PSG-OM ?