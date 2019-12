OM : Garde à vous, Villas-Boas fait la loi à Marseille

Dans : OM.

Vainqueur de Nîmes sans forcer samedi soir au Vélodrome (3-1), l’Olympique de Marseille s’est imposé au cours des dernières semaines comme un solide dauphin au PSG.

Plus que jamais, l’OM est favori pour terminer à la seconde place du championnat en fin de saison. Et à Marseille, on ne jure plus que par André Villas-Boas, lequel a réalisé un travail phénoménal pour redonner de la confiance à un effectif plombé moralement par une saison éprouvante en 2018-2019 sous la houlette de Rudi Garcia. Franc, proche de ses joueurs et juste dans ses choix, le Portugais a conquis tout le monde à l’image d’un René Malleville totalement in-love d’AVB.

« Encore une fois, je veux louer André Villas-Boas. Ce que nous voyons actuellement, l’état d’esprit qu’il y a dans le club, c’est grâce à lui. AVB, c’est un papa, un grand frère, c’est tout à la fois pour les joueurs. Ils sont à ses ordres, ils sont copains comme cochon avec lui, ils écoutent les directives. C’est trop bien, je me régale quand je vois ce Villas-Boas. On se retrouve deuxième à cinq points du troisième, on peut partir en vacances tranquillement » a jubilé le supporter emblématique de l’Olympique de Marseille sur Le Phocéen. En 2020, il sera question de confirmer pour l’OM, qui sera néanmoins confronté à un calendrier plus délicat avec des déplacements à Rennes, Lille, Lyon, Bordeaux ou encore Saint-Etienne.