OM : Garcia veut Balotelli et menace de partir, Rami le comprend

Dans : OM, Mercato.

Quatrième de Ligue 1 et finaliste de l’Europa League, l’Olympique de Marseille se dit satisfait de sa saison grâce à la ferveur retrouvée au Vélodrome.

Un discours positif qui sert surtout à mettre la déception au second plan. En effet, les hommes de Rudi Garcia n’ont pas atteint leur objectif de se qualifier pour la Ligue des Champions. Du coup, l’entraîneur olympien réclame des renforts et attend de voir le déroulement du mercato estival avant d’accepter de prolonger. Dans la mesure où son contrat expire en 2019, on peut parler d’un sacré coup de pression.

Pas de quoi choquer son défenseur central Adil Rami, qui comprend les ambitions du technicien. « Je suis d'accord avec le coach, c'est un discours de compétiteurs, a réagi l’international français dans L’Equipe. La concurrence est très importante, c'est ce qui fera avancer le groupe. Il faut encore des joueurs de qualité pour devenir un grand club européen. Des joueurs talentueux mais aussi avec un gros caractère. On n'a pas besoin de frimeurs à l'OM. »

Rami continue avec Balotelli

Sur la même longueurs d’onde, Garcia et Rami sont également d’accord sur la piste menant à Mario Balotelli, l’attaquant niçois que les deux hommes tentent d’attirer. « Je parle avec Mario et son frère, on se connaît depuis longtemps, a confié l’ancien coéquipier de l’Italien au Milan AC. Je pense que l'OM peut l'intéresser. Il a la maturité maintenant pour être un leader chez nous. » Reste à savoir si le club phocéen aura les faveurs de « Super Mario », très convoité après sa saison réussie.