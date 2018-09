OM : Garcia s'entête avec ce choix, les déçus sont nombreux

Dans : OM, Ligue 1.

Pas forcément très chaud à l’idée de passer la saison comme défenseur central, Luiz Gustavo n’a pas été servi depuis le lancement de l’exercice.

Le retard des Mondialistes l’a obligé à débuter à ce poste, et la mise en forme très lente d’Adil Rami puis de Duje Caleta-Car n’a pas aidé. Avec la blessure du défenseur français, l’ancien de Wolfsburg va probablement prolonger ce qui n’est plus vraiment un intérim face à Lyon, ce dimanche. Et pourtant, en théorie, Rudi Garcia a du choix dans ce secteur de jeu. Mais comme le rappelle L’Equipe ce samedi, l’entraineur marseillais n’est pas très enclin à utiliser ses autres solutions, ce qui fait d'autant plus de mécontents.

Rolando est certes blessé de longue date, mais Sertic, Hubocan et Abdennour sont disponibles. Toutefois, les trois joueurs n’ont clairement pas la confiance de leur entraineur, même si l’ancien bordelais semblait faire partie de la rotation en début de saison. Enfin, la solution la plus logique aurait été de donner du temps de jeu au prometteur Boubacar Kamara. Mais là aussi, Rudi Garcia ne semble pas désireux d’aligner son jeune défenseur en titulaire dans une rencontre si importante. Dommage pour les supporters marseillais, qui rêvent de voir un duo de milieux composé par Strootman et Luiz Gustavo. Ce ne sera pas pour tout de suite visiblement.