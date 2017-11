OM : Garcia rêve d'avoir un buteur japonais

Dans : OM, Ligue 1.

Arrivé libre de tout contrat à l'Olympique de Marseille en juin 2016, suscitant plus de questions que d'enthousiasme, Hiroki Sakai a réussi à lever les doutes, le joueur japonais devenant un cadre de Rudi Garcia. Evoquant avant le match contre Guingamp le comportement de Sakai, l'entraîneur de l'OM avoue qu'il apprécie le sérieux et le comportement exemplaire de ce dernier. Mais il a aussi le désir qu'Hiroki Sakai se lâche encore plus et finisse par trouver le chemin des filets, histoire de comprendre qu'on ne lui mettait pas de limite à Marseille.

« Il a progressé et doit encore le faire dans la dernière passe et la finition. Il travaille ses centres. On lui a aussi dit qu’il avait le droit de marquer un but, ça viendra peut-être. Sa culture, c’est de respecter les consignes de ses coaches et les conseils qu’on lui donne. Il faut qu’il soit plus efficace sur le plan offensif tout en gardant sa rigueur défensive. Je pense qu’il peut faire encore mieux. C’est un très bon latéral », a expliqué Rudi Garcia, qui mise beaucoup sur l'international japonais et ne le cache pas.