OM : Garcia refait le match contre Lyon et s'agace toujours

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Il y a huit jours, dans un match important dans la lutte pour le podium en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais dominait l'Olympique de Marseille 2 à 0 dans un Groupama Stadium chaud bouillant. Sur cette rencontre, l'OM pouvait clairement avoir des regrets, et ce lundi Rudi Garcia estime qu'évidemment le résultat final de ce classique de la Ligue 1 était trop cher payé pour Marseille. Car pour l'entraîneur phocéen, ses joueurs ont démontré qu'ils étaient largement au niveau de leurs rivaux, et peut-être même supérieurs.

« Même si nous n’avons pas marqué à Lyon, l’équipe m’a beaucoup plus sur cette rencontre. Elle a eu des statistiques assez impressionnantes pour un match chez un rival direct : elle a tiré environ 20 fois au but, on a eu la possession du ballon. On a développé du jeu tout en ayant une équipe à priori moins technique. Comme quoi, en ayant un visage plus athlétique, on est capable de produire du jeu. Il nous a manqué de marquer des buts et de la réussite, a confié, sur le site de l’Olympique de Marseille, Rudia Garcia, avant de donner rendez-vous aux rivaux de l’OM. En seconde partie de saison, on recevra Lyon et Monaco et cela peut compter dans le décompte final. Il n’y aura pas que ces matches-là qui compteront car si on ne gagne pas tous les autres matches, les confrontations directes ne serviront à rien. Il faut être régulier. On l’a été sur la première moitié de saison, il faudra continuer sur cette voie-là. »