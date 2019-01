OM : Garcia ne peut pas être viré, Didier Roustan a l'explication

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis la défaite de l’Olympique de Marseille contre Andrézieux dès les 32es de finale de la Coupe de France, nombreux sont les fans du club phocéen à réclamer le départ de Rudi Garcia.

Mais selon Jacques-Henri Eyraud, l’ancien manager de la Roma n’est pas menacé. Autant dire que les prochains jours vont être bouillants sur la Canebière. De son côté, Didier Roustan a une idée bien précise pour justifier le soutien infaillible du président marseillais envers son entraîneur. Selon le journaliste de la Chaîne L’Equipe, Jacques-Henri Eyraud se fragiliserait lui-même beaucoup trop aux yeux de Frank McCourt en cas de licenciement de Rudi Garcia, trois mois seulement après la prolongation du contrat de ce dernier.

« S'il licencie Rudi Garcia c'est un peu se licencier soi-même non ? Car quand il amènera la note (plus salée que la viande dorée de Ribéry, et Ribérry c'est son argent hein... ici c'est pas celui de JHE) à son boss McCourt, comment justifier la prolongation du contrat de Garcia ? » a lâché Didier Roustan, qui n’aimerait sans doute pas être à la place de Jacques-Henri Eyraud pour gérer cette situation extrêmement délicate à l’Olympique de Marseille. Surtout que les entraîneurs disponibles sur le marché ne sont pas très nombreux en ce début d’année 2019…