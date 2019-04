OM : Garcia n’arrive pas à la cheville de Genesio, Beye l’aurait viré

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Toujours objectif lorsqu’il commente l’Olympique de Marseille, Habib Beye a été sans pitié au moment d’évoquer l’avenir de Rudi Garcia.

Après la défaite à Bordeaux (2-0) vendredi, l’ancien Marseillais a estimé que l’entraîneur avait échoué dans sa mission. « Ça fait plus de deux ans que Rudi Garcia est à l'OM, c'est vrai que l'année dernière il y a eu cette finale d'Europe League, mais il y avait aussi une échéance, c'était de se qualifier pour la Ligue des Champions car, dans le projet, c'est important », a rappelé le consultant de Canal+ Sport.

Et ce n’est pas le seul raté selon le Franco-Sénégalais, également revenu sur les erreurs commises au mercato. « Il était aussi en charge du recrutement. Il y a eu des échecs majeurs : Strootman et Radonjic, qui sont des joueurs qui n'ont pas apporté à l'OM, a-t-il dénoncé. Avec cet effectif-là, lorsque vous avez un tel budget, il doit être dans ce peloton de tête pour jouer la Ligue des Champions. Donc, échec, il y a. »

Genesio et Guion font mieux

Pour Beye, Garcia n’a pas les résultats nécessaires, ni même les compétences de certains de ses homologues. « J'ai vu trop de matchs de l'OM, face à des gros du championnat, ou même dans des matchs comme celui-ci, où il n'y a pas eu de maîtrise tactique. Et c'est ce qui m'ennuie, a regretté le spécialiste. Aujourd'hui, lorsque je regarde Bruno Genesio et que je le vois jouer contre les grosses équipes, je vois des coups tactiques. Lorsque je vois l'entraîneur de Reims, je vois des choses, tactiquement, qui me parlent. »

« Là, j'ai du mal, avec Rudi Garcia, cette saison, à me dire qu'à un moment donné, il a trouvé quelque chose qui fonctionne. Il a trouvé son 4-4-2, je crois, à la 20e journée. 20 journées pour trouver un 4-4-2, une animation qui convienne à son équipe. Pour moi, c'est beaucoup trop », a lâché l’ex-latéral droit, d’accord avec les nombreux supporters qui réclament le départ de Garcia depuis plusieurs mois.