OM : Garcia laisse planer ce gros doute sur le mercato de l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Brillant face au Stade Rennais samedi après-midi (0-3), l’Olympique de Marseille a confirmé sa belle dynamique actuelle.

Surtout, la performance de certains joueurs va peut-être faire douter les dirigeants phocéens sur la nécessité de recruter. Par exemple, Bouna Sarr et Hiroki Sakaï ont peut-être convaincu l’OM qu’il ne fallait pas recruter de latéral gauche pour combler l’absence de Jordan Amavi, estimée à 3 semaines. Au milieu, la prestation de Morgan Sanson jette un doute à un moment où un milieu de terrain semblait pisté pour associer à Luiz Gustavo. Interrogé par Téléfoot, Rudi Garcia a confirmé que l’OM ne recruterait pas « pour recruter ». Comme annoncé, le mercato sera calme dans la citée phocéenne.

Faut-il recruter ? Rudi Garcia semble hésiter...

« Je ne sais pas si on va être très actifs sur ce mercato. Je ne pense pas. On a une équipe qui marche bien, une équipe performante, qui progresse. On travaille depuis le début de saison pour jouer le jeu qu'on a joué hier (face au Stade Rennais, ndlr). On n'y arrive pas tout le temps. Il faut juste faire attention car on a joué énormément de matches. On n'a pas eu beaucoup de blessé jusqu'à la trêve, le seul blessé de longue date c'était Grégory Sertic qui va revenir d'ici peu à l'entraînement. On va se rendre compte qu'on va, peut-être, être court. C'est tout un équilibre qu'il faut garder » a lancé le coach phocéen, qui n’exclut néanmoins pas la possibilité de recruter un ou deux joueurs afin de pouvoir jouer toutes les compétitions à fond. « Il ne faut pas amener des joueurs juste pour en amener mais par contre il faut être réactifs, si on pense qu'avec toutes les échéances qu'on a le groupe sera un petit peu court ». Toutes les spéculations sont donc encore possibles…