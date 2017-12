OM : Garcia lâche les premières infos sur le mercato de l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

C'est dans une semaine précisément que le mercato d'hiver ouvrira ses porter. Et du côté de l'Olympique de Marseille, comme dans la totalité des autres clubs, les supporters sont impatients de savoir qui seront les joueurs éventuellement vendus et surtout qui seront les renforts à débarquer. S'exprimant sur ce thème dans un entretien accordé au site officiel de l'OM, Rudi Garcia fixe très clairement les règles du mercato à venir du côté de Marseille. Car l'entraîneur phocéen n'a pas l'intention de faire tout et n'importe quoi.

« Il faut bien réfléchir à nos objectifs et aux matches qui nous attendent en seconde partie de saison. On aura tout le temps de reparler de cela. On verra s’il est nécessaire de faire quelque chose. Si ce n’est pas le cas, on ne fera rien. Il faut bien étudier les choses, cela dépendra également des départs s’il y en a. Je suis content de ce groupe mais il faut faire attention. Nous n’avons pratiquement pas eu de blessés et il faut réfléchir avec une infirmerie un peu plus pleine », a prévenu Rudi Garcia, qui ne fera pas dépenser inutilement de l'argent aux dirigeants de l'Olympique de Marseille, mais qui en prendra pas non plus des risques excessifs avec ses joueurs et pourrait donc s'offrir quelques renforts.