OM : Garcia insulté à Marseille, il en jubile d'avance

Dans : OM.

Ce dimanche, Rudi Garcia retrouve le Stade Vélodrome à l’occasion du choc entre Marseille et Lyon. Un come-back particulièrement attendu…

Et pour cause, le coach de l’OL n’a jamais réussi à faire briller Marseille dans les grandes affiches de Ligue 1 ces deux dernières années. Les supporters lui en veulent, d’autant qu’il ne s’est pas fait prier pour rejoindre l’ennemi lyonnais quelques mois seulement après son départ de l’OM. Il y a donc de fortes chances que « RG » encaisse quelques sifflets. Et cela ne va pas déplaire à Pascal Olmeta, lequel l’a également mauvaise envers Rudi Garcia comme il l’a indiqué au Phocéen. Sans pour autant tomber dans l’appel à la violence et aux sifflets trop exagérés.

« Ça va lui faire du bien d'entendre des noms d'oiseaux. Les gens ont une dent contre lui parce qu'il n'a pas agi comme il aurait dû. Après, je pense que les supporters doivent d'abord faire la fête et pas s'en prendre à lui tout le match » a indiqué l’ancien goal de l’OM, et de l'OL, avant d’évoquer plus globalement l’affiche de la treizième journée de Ligue 1. « Les années précédentes, je n'aurais pas été confiant parce que Lyon était au-dessus et nous plantait des contre-attaques qui nous tuaient. Là, je pense que c'est l'OM qui est un cran au-dessus et on peut leur poser beaucoup de problèmes. Et si on doit leur mettre des coups, il faut les mettre d'entrée, avant que l'arbitre ne sorte les cartons ». Reste maintenant à voir qui de Villas-Boas ou Garcia parviendra à faire briller son équipe ce dimanche au Vélodrome…