OM : Garcia furieux du massacre de Thauvin, il exige une protection !

Dans : OM, Ligue 1.

A la veille du match OM-Bordeaux, Rudi Garcia était en conférence de presse et l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a été interrogé sur les chances de pouvoir compter sur Florian Thauvin face aux Girondins. Affirmant que rien n'était encore décidé concernant son joueur le plus efficace, l'entraîneur de l'OM a profité que le cas Thauvin soit abordé pour vider son sac. Car après Neymar avec le PSG ou bien encore Nabil Fekir avec l'OL, Rudi Garcia estime qu'un joueur comme Florian Thauvin doit être protégé par les arbitres.

« Vendredi Florian n’a pas été en mesure de s’entraîner normalement, on espère qu’il pourra être aligné contre Bordeaux. Mais j’en profite pour dire que cela fait deux matches qu’il se fait massacrer ou matraquer, je ne sais pas comment on peut dire, et qu’il serait temps de le protéger un peu. Car si on veut avoir du spectacle il vaut mieux que les artistes soient sur le terrain plutôt qu’à l’infirmerie. Entre Saint-Etienne et Braga cela fait beaucoup de coups pris pour Florian. J’espère qu’à l’avenir on sera vigilant pour protéger les joueurs sur le terrain (...) Cela fait deux fois qu’il se fait trouer la jambe quand même », a fait remarquer, très agacé, le technicien marseillais.