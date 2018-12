OM : Garcia fait une promesse et il joue gros dessus

Dans : OM, Ligue 1.

Finies les excuses pour Rudi Garcia, qui a vu son équipe se faire éliminer à domicile par Strasbourg en Coupe de la Ligue, et s’offrir une deuxième partie de saison bien terne.

Autant dire que l’Olympique de Marseille aura tout intérêt à remonter la pente en championnat, sous peine de provoquer la furia de ses supporters, déjà à bout de nerfs après la campagne européenne manquée. Bien conscient que les mauvais résultats pesaient sur la situation, Rudi Garcia s’est néanmoins voulu rassurant, se concentrant sur le match de ce samedi à Angers avant de promettre un rétablissement en 2019.

« On ne se contente pas du contenu même si je sais que le contenu démontre la confiance et qu’il amène les résultats. On aurait certainement préféré faire une moins bonne deuxième période et gagner. Il nous reste un match en 2018, à Angers, et il faudra gagner. Ce qui compte, c’est le match de samedi. Il faut absolument prendre les trois points et bien finir l’année. Et après, 2019 sera meilleur », a assuré l’entraineur marseillais, qui sait bien que dans le cas contraire, il risque bien de ne pas faire de vieux os à Marseille. Une raison de plus de se montrer offensif rapidement sur le marché des transferts ?