OM : Garcia fait passer Gustavo pour une chèvre, bel exploit...

Dans : OM, Ligue 1.

Une nouvelle fois remplaçant sur la pelouse de Bordeaux vendredi soir, Luiz Gustavo n’entre clairement plus dans les plans de Rudi Garcia à Marseille.

Comment y croire, alors que le Brésilien était, la saison dernière, le meilleur milieu défensif de Ligue 1 ? Sur l’antenne de TF1, Bixente Lizarazu a exprimé toute son incompréhension devant les choix de l’entraîneur marseillais. Selon l’ancien défenseur du Bayern Munich, il est évident que le projet porté par Frank McCourt bat de l’aile, en partie à cause de l’ancien manager de la Roma, et que de nombreux changements sont impératifs cet été…

« Les propos de Florian Thauvin sont assez réalistes. Il y a eu plein de projets depuis longtemps à l'OM, le Bayern du Sud, Dortmund, Champions Project... Et aujourd'hui, le vrai projet de Marseille prend la forme d'une lessiveuse. J'ai l'impression qu'il faut tout changer. Ce qui m'a choqué, c'est Luiz Gustavo. C'était le meilleur joueur et aujourd'hui, il se retrouve sur le banc, avec la tête d'un mec qui a abandonné. Ce n'est pas possible de massacrer les joueurs comme ça… » a déploré Bixente Lizarazu, pour qui il est totalement incompréhensible de voir certains cadres comme Luiz Gustavo mais également comme Dimitri Payet à la cave. Un avis qui sera assurément massivement partagé dans la cité phocéenne.