OM : Garcia fait du chantage à McCourt pour le mercato

Dans : OM, Mercato.

Jusqu’à la trêve hivernale, l’Olympique de Marseille sera confronté à un calendrier bien chargé avec deux matchs par semaine.

Championnat, Coupe de la Ligue, Europa League… Un véritable marathon qui obligera Rudi Garcia à solliciter l’intégralité de son groupe. Le problème, c’est que l’effectif marseillais est loin d’être complet. On pense notamment aux postes de latéraux où l’entraîneur olympien est parfois contraint de bricoler. Du coup, le technicien attend le mercato hivernal avec impatience et espère convaincre son boss Frank McCourt de remettre la main à la poche.

« Si on est dans toutes les compétitions, il faut absolument grossir le groupe en terme quantitatif, a prévenu Garcia, interrogé par France 3 Provence Alpes Côte d’Azur. L’objectif est de faire mieux que l’année dernière. Il faut être mesuré. Si on est quatrième, intérieurement on ne sera pas content, extérieurement on sera dans l’objectif. Ça va être dur de finir dans les trois, mais on va tout faire pour. » Le message est clair : pas de recrue cet hiver, pas de podium… Il est vrai que le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais sont mieux armés.