OM : Garcia, Eyraud cassez vous ! Le ton monte à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Non, il n’y a pas qu’à l’Olympique Lyonnais que les relations sont extrêmement tendues entre les supporters et la direction. En effet, ce n’est pas mieux du côté de Marseille, où les fans ne sont plus en phase avec leur président et leur entraîneur. Et dans un communiqué, les South Winners n’y ont pas été de mainmorte, considérant notamment Rudi Garcia comme un incompétent et Jacques-Henri Eyraud comme un président inexistant. Le divorce semble plus consommé que jamais dans la cité phocéenne…

« Pour ce déplacement, on a encore une préfecture qui nous empêche de remplir le parcage avec seulement 400 places débloquées (ce qui doit arranger la ligue et notre direction en toute complicité) ... en plus du club bordelais qui nous vend des places a 40€ en espérant que ce prix dissuade les supporters Marseillais de venir enflammer leur stade ! Quoi dire du match ? RIEN, NADA, WALLOU... Garcia...incompétent ! Eyraud...inexistant ! L'équipe...désolidarisée ! Les joueurs sont à l'image de la direction (argent, argent, argent...) Quel projet surréaliste... Vous nous avez tous gonflés... allez-vous faire… Cassez-vous de Marseille ! Le constat est fait pour nous depuis plusieurs mois ! » a ainsi expliqué le groupe de supporters, remonté comme jamais après la défaite marseillaise à Bordeaux. Et qui exige du changement.