OM : Garcia est paumé à l'OM, Beye commence à flipper

Dans : OM, Ligue 1.

Après le match très décevant contre Reims en championnat, le pessimisme est de mise du côté des fans de l’Olympique de Marseille. Consultant pour Canal Plus, Habib Beye partage l’avis général des supporters. Et pour cause, l’ancien capitaine de l’OM s’inquiète devant les choix effectués par Rudi Garcia ces dernières semaines. Par exemple, le Sénégalais ne comprend pas la mise à l’écart de Morgan Sanson, remplaçant face au Stade de Reims dimanche après-midi au profit de Maxime Lopez. Un choix qui interpelle parmi tant d’autres, les supporters ne comprenant pas non plus le retour sur le banc de Boubacar Kamara.

« On est à la 15e journée, mais aujourd'hui personne n'est capable de dire dans quelle animation préférentielle, avec quels joueurs il définit son onze de départ. On prend l'exemple de Sanson, même s'il a fait une erreur qui a coûté un but contre le PSG, il était pour moi l'un des meilleurs Marseillais et aujourd'hui il est sur le banc. Cela montre que Garcia est en retard sur le tableau de marche. Les points que tu ne prends pas maintenant, ce sont des points qui compteront plus tard. La saison dernière, on avait tendance à dire que l'OM battait toutes les équipes de la 4e à la 20e place. Mais tu te rends compte que tous les points perdus contre les gros, c'est ce qu'il manque pour aller en Ligue des Champions et pour mettre ton projet en place. Pour amener de grands joueurs, il n'y a que la C1 » a expliqué un Habib Beye très inquiet pour l’OM, et qui espère sans doute que les choses vont changer dans les prochaines semaines. Les plus optimistes répondront que Marseille n’est qu’à deux points du podium…