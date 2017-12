OM : Garcia espérait Diego Costa, il a eu Mitroglou

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille a eu la lourde mission de remplacer Bafétimbi Gomis au mercato. Finalement, deux attaquants sont arrivés pour faire oublier l’homme aux 21 buts toutes compétitions confondues. Pour l’heure, difficile de parler de réussite puisque Kostas Mitroglou et Valère Germain n’ont inscrit que deux buts à eux deux après 16 journées de championnat. Des statistiques qui font mal pour les supporters olympiens, qui voient leur équipe lutter pour le podium sans attaquant efficace et correctement adapté au style de jeu du reste de l’équipe.

Une statistique qui fait d’autant plus mal que longtemps, les supporters de l’OM ont pensé qu’un « grand attaquant » arriverait cet été. Il faut dire que Jacques-Henri Eyraud n’avait rien fait pour calmer les fantasmes de ses fans, le président olympien ayant été jusqu’à ouvrir la porte à un transfert de Diego Costa en direct à la télévision. Une attitude que Rudi Garcia n’a pas vraiment appréciée selon L’Equipe. En effet, le quotidien national rapporte ce mardi que le coach phocéen n’a « pas compris » pourquoi le boss de l’OM avait fait miroiter l’arrivée de l’international espagnol, cela ayant généré une attente importante, puis une grosse déception au moment de la signature de Kostas Mitroglou. Pas de quoi refroidir les bonnes relations entre le coach olympien et sa direction, mais cela marque tout de même une réelle incompréhension et une différence assez prononcée dans la communication des deux hommes…