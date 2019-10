OM : Garcia entraineur, cela amuse beaucoup La Provence

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Cela ne devrait pas vue la situation du club marseillais, mais l’arrivée de Rudi Garcia fait beaucoup sourire du côté de la Canebière.

L’entraineur français a littéralement plombé l’OM sur ces deux dernières saisons, s’occupant sans réussite du recrutement et dilapidant le trésor de guerre pour faire venir des joueurs peu décisifs, mais très bien rémunérés. Moins de six mois après son limogeage, il se retrouve sur le banc de l’OL, à la surprise générale. De quoi inspirer La Provence, qui a traité le sujet avec beaucoup d’ironie, se demandant même si Garcia allait faire venir Grégory Sertic, l’un de ses protégés qui n’a jamais convaincu à Marseille, et dont le club phocéen n’arrive pas à se défaire.

« Fera-t-il jouer Moussa Dembélé, un élément qu’il n’a pas souhaité faire venir à Marseille à l’été́ 2017 ? Recrute- ra-t-il Gregory Sertic au prochain mercato d’hiver ? Prendra-t-il l’ascendant sur Juninho comme il l’a fait avec Andoni Zubizarreta ? L’avenir le dira », a noté le journal local, qui a bien évidemment pris note du match entre Marseille et Lyon au Vélodrome le 10 novembre prochain, pour une affiche où le nom de Rudi Garcia sera sur toutes les lèvres. D’ici là, les supporters marseillais auront tout de même d’autres chats à fouetter.