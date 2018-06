OM : Garcia enrage, l'OM a raté une affaire en or !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, Serie A.

Après s’être précipité dans le money-time du mercato pour finalement s’offrir Abdennour et Mitroglou en catastrophe l’été dernier, l’Olympique de Marseille entend bien boucler rapidement ses premières recrues en 2018. En ce sens, les dirigeants phocéens sont proches d’aboutir à un accord total pour obtenir la signature de Mario Balotelli. Désormais, l’autre priorité du club olympien est de recruter un défenseur central afin d’épauler Adil Rami la saison prochaine. Récemment, les noms de Benatia, Manolas et Juan Jesus ont filtré. Mais selon La Provence, la priorité de Rudi Garcia était un joueur du FC Porto.

Effectivement, l’entraîneur olympien souhaitait recruter Ivan Marcano. L’Espagnol de 29 ans, en fin de contrat au FC Porto, avait tout du bon coup pour l’Olympique de Marseille. Mais le quotidien régional explique que le 4e de Ligue 1 s’est fait griller par l’AS Roma dans ce dossier. Une mauvaise nouvelle qui pourrait cependant ouvrir la porte d’un départ à Juan Jesus, l’autre cible de Marseille selon RMC, qui expliquait ce week-end que Rudi Garcia appréciait beaucoup le Brésilien. Pour rappel, il faudra débourser 12ME pour déloger le défenseur la Roma. Et former peut-être un duo efficace et sacrément physique avec le colosse Adil Rami…