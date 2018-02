OM : Garcia en colère, ça a chauffé dans le vestiaire !

Dans : OM, Ligue 1.

Redouté pour son potentiel offensif, l’Olympique de Marseille a aussi montré une certaine fébrilité défensive lors de ses derniers matchs.

On pense notamment à la réception de Metz (6-3), la lanterne rouge du championnat qui a profité d’un relâchement marseillais pour alléger la note. Mais aussi au déplacement à Saint-Etienne où les hommes de Rudi Garcia, qui ont pris l’avantage à deux reprises, ont fini par concéder le match nul (2-2). Autant dire que les filets de l’OM ont tremblé ces derniers temps, tout comme les murs du vestiaire si l’on en croit Jordan Amavi.

« On a pris pas mal de buts depuis quelques matchs. On s'est relâché, il nous l'a fait sentir, ne vous inquiétez pas, a témoigné le latéral gauche au sujet de la colère de son coach. On a tendance à mener au score, et quand on prend un but, c'est là qu'on se réveille. On devrait tuer le match plus rapidement et ne pas se relâcher. » Face à Braga en 16es d’Europa League jeudi (19h), le moindre but encaissé à domicile pourrait coûter cher.