OM : Garcia doit partir sans ses indemnités, Malleville croit au Père Noël !

Dans : OM, Ligue 1.

Au lendemain de l'élimination marseillaise en Coupe de France, René Malleville n'était pas d'humeur badine. Après avoir expliqué que cette défaite de l'OM avait déclenché une dispute avec son épouse, puis le visionnage du film Zorro sur TF1, l'emblématique supporter de l'Olympique de Marseille est entré dans le vif du sujet. Et forcément, quand René Malleville est furieux, ça tape très fort.

« Les joueurs vous êtres des pitres (...) Toi Garcia, si tu avais un petit peu de bon sens, tu dirais : « Je m’en vais, j’ai fait une faute professionnelle, je l’assume, je vous fais cadeau de mes indemnités ». Mais ça, en es-tu capable ? (...) Eyraud quelle décision tu vas prendre ? Et McCourt, quelle envie il a de mettre de la monnaie ? On est dans une impasse, je ne vois pas de solution à cette situation dans laquelle vous les joueurs vous nous avez mis. Alors faites quelque chose sinon ça va chier. Bougez vous le cul, ou sinon attendez vous à des conséquences. Le président doit très rapidement prendre des décisions radicales, sinon je ne réponds plus de rien », a clairement prévenu le supporter de l'OM, qui craint que la réception de Monaco le week-end prochain au Vélodrome se déroule sous très haute tension.