OM : « Garcia démission » et boutique pillée, les Gilets Jaunes dévient

Dans : OM, Ligue 1.

Comme dans beaucoup d’endroits en France, la manifestation des Gilets Jaunes a été tendue ce samedi à Marseille.

Il y a eu quelques affrontements, de la casse et des voitures ou du matériel brûlé pendant cette chaude journée. Mais les revendications à l’encontre du gouvernement ont dévié sur le football dans la ville de l’Olympique de Marseille. Au moment de passer sur la Canebière proche de la boutique du club, les « Macron démission » ont été remplacés par des « Garcia démission », en référence aux mauvais résultats de la formation phocéenne ces dernières semaines.

Mais cela ne s’est malheureusement pas arrêté là, puisque la boutique du club a été prise d’assaut et l’entrée a été forcée malgré un rideau de fer. Résultat, de nombreux jeunes cagoulés ont fini par piller le magasin qui vend habituellement des vêtements, des maillots et des souvenirs de l’OM, annonce La Provence. Les mauvaises langues diront que seuls quelques maillots à l’effigie de Kostas Mitroglou sont restés à l’intérieur, mais en tout cas pour le club provençal, on doit rire jaune avec ce pillage qui coûte forcément de l’argent, et va empêcher la boutique d’être ouverte à l’approches des fêtes.