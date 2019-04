OM : « Garcia dégage ! », une réunion avec les supporters annulée

Dans : OM, Ligue 1.

Programmée depuis le mois de février dernier, une réunion entre l’Olympique de Marseille et ses groupes de supporters devait se tenir ce mercredi soir au Vélodrome.

Finalement, la rencontre a été reportée à la semaine prochaine, indique le quotidien régional La Provence. Apparemment, certaines personnes prévues lors de ce rendez-vous ne sont pas disponibles. Un contretemps suspect compte tenu du contexte, lequel aurait sûrement incité les fans à évoquer les résultats sportifs au lieu de leur activité.

La preuve, le groupe des MTP 1994 vient de publier un communiqué pour réclamer le départ du coach Rudi Garcia. « On pourrait en faire des lignes sur ta vision du football. Pour toi, nous ne sommes rien. Pour nous, tu n'es rien non plus, a écrit l’association. Pleurnicher devant les caméras après chaque match ne te fera pas gagner les points que tu nous fais perdre sur le terrain avec tes choix stupides. »

Ça ne s’arrêtera pas…

« Les joueurs que tu imposes lors des mercatos se foutent royalement de l'OM, tout comme toi. A quoi sert Zubizarreta dans ce merdier ? Aujourd'hui, nous n'accordons plus aucune crédibilité à Rudi Garcia, et réclamons son départ au plus vite du banc de touche de l'OM. Nous le réclamerons tant qu'il y sera, au stade et en dehors », a prévenu le groupe de supporters, plus déterminé que jamais.